ديميت اوزدمير بالكوفية في صحراء دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقضي الممثلة التركية ديميت اوزدمير عطلة قصيرة في دبي حيث شاركت مع عدد من النجوم الأتراك بافتتاح أحد الفنادق هناك.

وتستمع ديميت بوقتها في دبي، حيث نشرت صوراً لها على الشاطىء، وأخرى في الصحراء وظهرت وهي تنثر حبّات الرمال وتضع الكوفية على رأسها.

ووقع الاختيار هذا العام على اوزدمير لترمي الكرة الوردية، وتعلن بدء مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين فريقي أناضول أفاس ويونيكس كازان في 21 من تشرين الثاني، وذلك ضمن حملة نشر التوعية ودعم مرضى سرطان الثدي، وهو تقليد سنوي يتم فيه اختيار ممثلة لترمي الكرة الوردية، وتم اختيار نسليهان اتاغول العام الماضي لرميها.

كما تم اختيار اوزدمير لافتتاح حفل توزيع جوائز “الفراشة الذهبية” الذي سيقام في الخامس من شهر كانون الأول، وستقدم استعراضاً بدأت من الآن التحضير له.