“كرّر القبلات مع زوجته”.. أحمد الفيشاوي يُثير غضب جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمقطع فيديو، عبر “إنستغرام”، ظهر خلاله وهو يتبادل القُبلات مع زوجته ندى الكامل، داخل عربة الغولف خلال عطلتهما الصيفية، وعلّق قائلاً: “عن هذا الصيف”.

وتلقى العديد من التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: “عنيف الفيشاوي” و”راعي مشاعر الآخرين”، فيما هاجمته فئة أخرى بشكل لافت.

الفيشاوي دأب على ذلك في كل مرة يظهر فيها مع زوجته، ما يجعل أي إطلالة لهما بها قبلات متوقعة.

ويُعرض للفيشاوي في دور العرض السينمائية فيلم “30 مارس”، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، ونيللي كريم، من تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث فيلم “30 مارس” حول شخص يُدعى علي، هارب من جريمة قتل، ولا يعرف هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت، يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، وتجعله على حافة الجنون أو القتل.