فيديو – ماجد المصري يشارك مصطفى قمر الغناء في الأردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل الفنان ماجد المصري مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، عقب ظهوره في مقطع فيديو رفقة الفنان المصري مصطفى قمر، وهو يغني معه في حفل خاص بالأردن.

وبسبب حالة الانسجام التي بدا عليها ماجد المصري، واستطاعته إتقان الغناء بطريقة جيدة، كان للجمهور تفاعل واسع مع المقطع، لاسيما أن ماجد كان قد احترف مجال الغناء لفترة قبل أن يهتم بالتمثيل.

وفي التفاصيل، شارك مصطفى قمر المقطع عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، وظهر فيه ماجد المصري ممسكاً “المايك” وبجانبه مصطفى قمر وهما يؤديان أغنية “ottawan disco”، وسط تفاعل واسع وانسجام على موسيقى الأغنية.

وتبين من تعليق مصطفى قمر أن الفيديو موثق من حفل خاص أقيم في منزل رجل الأعمال والمنتج الأردني عنان عوض، مبيناً أنه من جمعهما بمنزله في هذا الحفل، ووجه له الشكر على تلك السهرة.

وكتب مصطفى قمر، قائلاً: “سهرة من العمر في بيت أخويا وحبيبي رجل الأعمال والمنتج الأردني عنان عوض، أجدع صاحب.. ومع حبيب قلبي وأخويا النجم الكبير ماجد المصري، في البلد اللي بحبه وبحب شعبه قوي الأردن.. بيتك عامر يا حبيبي يا عنان.. وشكراً على الجمعة الحلوة”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت مشاهداته الـ70 ألفاً، وسط إشادة في التعليقات بتفاعل الثنائي حتى إن الفنان محمود العسيلي دون تعليقاً، قال فيه: “مش ممكن اللذاذة دي”، ليرد عليه مصطفى قمر، بقوله: “حبيبي يا عسيلي”.

يذكر أن مصطفى قمر شارك في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “فارس بلا جواز”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وشارك ابناه “إياد” و”تيام” في هذا العمل، إضافةً إلى عدد من نجوم الفن.