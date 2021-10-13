سوسن بدر بإطلالة غريبة.. والنجوم يتفاعلون معها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة المصرية القديرة، سوسن بدر، على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “السيدة زينب”.

إذ أطلت سوسن بدر بمكياج منحها عمراً أكبر، من خلال استخدام أدوات تجميل وألوان وطريقة مكياج، ساعدت في الحصول على هذه الإطلالة المناسبة للشخصية التي تؤديها في مسلسل “السيدة زينب”.

وشوقت الفنانة جمهورها لمتابعة العمل، وعلقت: “مين شاف الحلقة الأولى من مسلسل السيدة زينب؟”.

وتفاعل بعض النجوم والفنانين مع صورة الفنانة القديرة، إذ كتبت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق: “مبروك حبيبتي بالنجاح بإذن الله.. والميكاب فظيع”.

بينما كتب الفنان اللبناني نيقولا معوض: “واااااو”، واكتفت أسماء جلال بوضع قلوب حمراء.

يشار إلى أن المسلسل من بطولة سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، ورانيا منصور، وأحمد وفيق، وأشرف عبدالغفور، وغيرهم، وسيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

على صعيد آخر، شاركت الفنانة سوسن بدر، مؤخراً، في “رق الحبيب”، وهي حكاية من ضمن أحداث مسلسل “ورا كل باب”، من بطولة إيهاب فهمي، شريف خيرالله، مروة عبدالمنعم، أحمد فؤاد سليم، وإيمي طلعت زكريا، وغيرهم.

إضافة إلى مشاركتها في مسلسل “ستون دقيقة”، من بطولة محمود نصر، وياسمين رئيس، وشيرين رضا، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.