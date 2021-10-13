حسين الجسمي يغني من ألحان نور الزين.. “دق القلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يطرح النجم الإماراتي حسين الجسمي خلال الساعات المقبلة أغنيته الجديدة باللهجة العراقية “دق القلب”، من ألحان النجم العراقي نور الزين.

ويعتبر هذا التعاون الأوّل بين حسين الجسمي ونور الزين، والأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي وتم تسجيلها منذ فترة في الإمارات.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا لدى صدورها، لتميّزها عن غيرها من الأغنيات، خاصةً أن حسين الجسمي اختار أحد أجمل ألحان نور الزين في “دق القلب”، لتقديمه لجمهوره في الوطن العربي وتحديدًا في العراق.

حسين الجسمي كان قد أعلن عن الأغنية من خلال فيديو ترويجي نشره عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، وعلّق قائلاً: “قريبًا.. دق القلب”.

من جانبه عبّر الفنان نور الزين عن سعادته بالتعاون مع حسين الجسمي في أغنية “دق القلب” ونشر بدوره الفيديو الترويجي للأغنية على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” وعلّق قائلًا: “انتضرو جديدي مع الفنان حسين الجسمي بعنوان (دق القلب) من الحاني وكلمات اخويه الشاعر رامي العبودي”.