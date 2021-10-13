شكرا لقرائتكم خبر عن السير أنتوني هوبكنز يخوض تجربة البطولة في فيلم The Son.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار، إلى طاقم تمثيل فيلم The Son ليقود دور البطولة، بعد نجاحه الكبير في فيلمه الأخير The Father وحصوله على جائزة الأوسكار الثانية لدور البطولة الذى جسده على أكمل وجه بعد ظهوره بشخصية رجل مصاب بالخرف.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي صاحب الـ 83 عاماً، حصل على دورالبطولة في الفيلم الجديد الذى يشاركه فيه كلاً من هيو جاكمان ولورا ديرن وفانيسا كيربي، بالإضافة إلى النجم الأسترالي زين مكجريث.



السير انتونى هوبكنز

ونصح هوبكنز، فى تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخراً، الممثلين الصاعدين بعدم إهدار أموالهم فى مدار التمثيل، قائلاً: "لا تضيع أموالك"، إنهم ممثلون فاشلون نصبوا أنفسهم كمعلمين"، مضيفًا قبل الحفل الرابع والعشرين لجوائز GQ "هناك ممثل واحد معروف جدًا لديه فصل في التمثيل هنا في لوس أنجلوس وهو نجم العرض، بينما يدفع الطلاب رسوم التسجيل وهو يقف على خشبة المسرح ويتصرف بوقاحة معهم"