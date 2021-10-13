شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب المهرجانات عمر كمال يشوق متابعيه بصورة مع كريم محمود عبد العزيز: قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، متابعيه بصورة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرا من خلالها يرتديان ملابس باللون الأبيض ويظهرمن خلفهم ملامح لوكيشن تصوير إحدى الأعمال.

وشوق كمال متابعيه بالصورة التي نشرها عبر حسابه، وكتب "قريباً"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل أخري خاصة بالعمل الذي سيجمعهما قريباً، وسرعان ما رجح متابعيه بانها أغنية شعبية جديدة.



عمر كمال وكريم محمود عبد العزيز

وسافر كمال إلى إسبانيا، للمشاركة في عدد من الحفلات هناك، وبالتحديد فى برشلونة، وعقب عودته للقاهرة يسافر مرة أخرى إلى السعودية، لإحياء عدة حفلات أخرى هناك يقدم فيها أشهر الأغانى التى طرحها خلال الفترة الأخيرة، وحققت نجاحًا جماهيريًا منها "بنت الجيران، أنتى معلمة، أبويا".

كان مطرب المهرجانات عمر كمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغاني مهرجانات خلال التصريح الذي أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه في أغاني المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.