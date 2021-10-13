شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ناعيا زوج شقيقته: إنسان نادر الوجود مع السلامة يا أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو سعد، وفاة زوج شقيقته عبر حسابه على فيس بوك، ونعاه بكلمات مؤثرة، قائلا:" توفي إلى رحمة الله زوج أختي الاستاذ أنور محروس فقدت أخ كبير وإنسان طيب لن يتكرر إنسان فعلا نادر الوجود من اخلاق وحنية وجدعنة وطيبة مشي إلى عالم افضل تحكمة عدالة ورحمة الله مع السلامة يا أنور".



عمرو سعد

وفى سياق مختلف، بدأ النجمان عمرو سعد ونيللى كريم تصوير أحداث مسلسل "الجسر" من إخراج بيتر ميمى، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وظهر النجم عمرو سعد كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 1"، والذى عرض فى موسم رمضان قبل الماضى مع نفس المخرج بيتر ميمى، حيث ذهب مع "المنسى" الذى جسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى، بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.