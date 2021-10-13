شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنانة الأفضل لـ تجسيد شخصية مارجريت تاتشر فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت السينما العالمية فيلما عن قصة حياة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، وتتطرق العمل إلى محطات سياسية وإنسانية في مسيرتها، واليوم 13 أكتوبر تمر ذكري ميلادها، وهى السيدة الملقبة بالمرأة الحديدية والتي جسدت شخصيتها أعظم ممثلة فى هوليوود وهي النجمة العالمية ميريل ستريب في فيلم بعنوان " المرأة الجديدة " (The iron lady)، وتعد هي الأفضل والأشهرفي تقديم تاتشر.





كانت مارغريت تاتشر محور العديد من المسرحيات والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، والتلفزيون والأفلام الرائية، وفيلم جزر فوكلاند الذي قام ببطولته مايكل صامويل تألق فيه دور باتريشيا هودج تاشتر، وتوجد ثلاثة أفلام تم فيها تمثيل دور ثاتشر بشكل مباشر وهما نيال ميكروميك. وفيلم الطريق الطويل إلى فينشلى وهو فيلم تلفزيونى لاندريا ريسبورغ وجيمس كينت كانت تقوم بدور مارغريت ثاتشر. وفيلم ليندساى دنكان الذي اخرجه لويد باهيلدا والذي عرض فترة اصابتها بمرض الزهايمر بوصفها المرأة الحديدية ودمير ليدى في فيلم مريل ستريب، وقد آثار هذا الفيلم وقت عرضه حالة من الغضب والانتقادات اللاذعة فى بريطانيا بسبب بعض ما ورد فى الفيلم من مشاهد، على الرغم من الإشادة بالأداء البارع للنجمة الأمريكية ميريل ستريب التى جسدت شخصية تاتشر وفترات الصعود والهبوط فى فترة توليها الحكم فى أواخر القرن الماضى.



تاتشر

صور الفيلم الذي رشح لنيل الأوسكار تاتشر (86 عاما) في هيئة امرأة عجوز مضطربة ووحيدة تتذكر قصص من حياتها السياسية المليئة بالخلافات وجاء عرضه في وقت تشتعل فيه التوترات الدبلوماسية بشأن جزر فوكلاند من جديد.

يذكر أن تاتشر هي أول رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة ينصب لها تمثال في المجلس العمومي في فبراير 2007 ، وقد صمم هذا التمثال من البرونز، ويقف امام الهيكل ونستون تشرشل وقام انتونى دوفورت بنحت هذا التمثال وقام فيه برفع يدها اليمنى في العروض الجوية كمان تفعل تاتشر وهي تتحدث في البرلمان.