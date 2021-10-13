فيديو| نور عمرو دياب :"لا أحب استغلال اسم والدي ووالدتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت نور في الفيديو إنها انتقلت لمنزلها الجديد بلندن، وستشارك متابعيها كل التجهيزات، وأنها شخصية نباتية مثل والدتها شيرين رضا، مشيرة أنها متحمسة للغاية لرؤيتها متألقة في مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت "نور"،:" سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية، ولا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يبتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأنني اتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي".

وتابعت:" الكثير من متابعيني على السوشيال ميديا طلبوا مني أن يظهر معي والدي عمرو دياب في فيديو، وقلت سأعمل على تحقيق هذا الأمر".

وكشفت نور عمرو دياب، في 10 أغسطس الماضي، عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها الثلاثي "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".