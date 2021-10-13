"أخويا قال لبابا بنتك هتبقى غازية".. عايدة رياض تحكي عن كواليس التحاقها بمدرسة الفنون الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حكت النجمة عايدة رياض، عن كواليس التحاقها بمدرسة الفنون الشعبية في طفولتها.

وقالت الفنانة الكبيرة أثناء استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها كانت تمارس رياضة الجمباز كما كانت تعزف بيانو وأكورديون بالمدرسة.

وتابعت: "حينما التحقت بمدرسة الفنون الشعبية كان هناك مدربين روس، وأرسلت خطاب لوالدي في اليمن أن يحضر لي ساعة وبنطلون حينما يعود".

واستكملت: "أخويا بعت لبابا جواب وقاله ماتجبش لعايدة الحاجة اللي هي طلبتها يا بابا، عايدة هتشتغل غازية، ولما بابا جه وشاف الفرقة والنظام وافق لما اطمن عليا".