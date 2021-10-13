بالفيديو: محمد رمضان يثير الجدل مجددا من داخل الطائرة.. هذا ما فعله مع المضيفة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر فيديو له وهو يرقص مع إحدى المضيفات داخل الطائرة.

وظهر محمد رمضان، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على “إنستغرام”، وهو يرقص مع المضيفة على أنغام أغنيته “يا حبيبي”، قائلا: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

وتعبر هذه ليست الأزمة الوحيدة لمحمد رمضان مع الطائرات، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشر محمد رمضان، مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.

وأعلن حينها توجهه إلى غرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها، برفقة الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقع هيئة الطيران المدني عقوبة قاسية على الطيار أشرف أبو اليسر، وتعزله من مهام منصبه، وتسحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم المصرية، بعد مقاضاة الطيار لمحمد رمضان، عقب تسبب الأخير في فصله من وظيفته، لتقضي محكمة مصرية في 7 أبريل/ نيسان الماضي، حكما بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه مايقرب من (400 ألف دولار أمريكي) تعويضا لصالح الطيار، فيما توفي الطيار أشرف أبواليسر، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يستكمل القضية.