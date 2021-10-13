فضيحة مدوية : محمد رمضان بدون ملابس يتراقص مع مضيفات طيران في طائرتة الخاصة وزوجتة تنفجر غضباً ! شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة أعمال سعودية أغرت سائقها الخاص فأخذها الى مكان مهجور ومارس معها الجنس.. لكن نهاية المتعة كانت مؤلمة وغير متوقعة.. شاهد لحظة القبض عليهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو، وهو يرقص رفقة مضيفات على متنة طائرته الخاصة أثناء سفره للجونة. وعلّق محمد رمضان على الفيديو بقوله: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

غير أنّ الجمهور هاجم الفنان المصري، ووصفوا تصرفاته بالمستفزة وغير اللائقة، بينما تساءل البعض عن زوجته، معتبرين أنه لا يحترمها بسبب هذه التصرفات.