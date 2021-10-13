يارا تغني للجالية العربية في المكسيك!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعيد النجمة اللبنانية يارا نشاطها الفني مع تخفيف الاجراءات الاحترازية حول العالم وعودة الحياة تدريجياً الى سابق عهدها قبل جائحة كورونا، التي عطلت الحفلات والمهرجانات في كل دول العالم.

وأعلنت يارا عن لقاء قريب يجمعها مع الجالية العربية في المكسيك وتحديدًا مدينة كنكون، حيث ستحيي حفلاً فنياً ضمن فعاليات مهرجان xtra vaganza nights في شهر يناير من العام المقبل.

وكانت يارا قد كشفت مؤخرًا عن أولى مفاجآت ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد، والمُقرر صدوره قريبًا جدًا، إذ أطلقت أغنية لبنانية بعنوان “مليت” من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جوده وتوزيع عباس صباح.

أغنية “مليت” رومانسية بإمتياز وهي مزيج بين الموسيقى والغناء، رائعة بدءاً من الكلام إلى اللحن والتوزيع، إضافة الى الفيديو كليب بتوقيع نويل باسيل وصوت يارا التي أدت الأغنية بإحساس وأداء مُبهرين.

تركت أغنية “مليت” أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حصدت أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع على صدورها على قناة يارا الرسمية في موقع “يوتيوب”.