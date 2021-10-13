بالصور – ديانا حداد بإطلالة ساحرة على ضفاف النيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية ديانا حداد، صورًا جديدة لها من مشاركتها في إحياء الندوة التثقيفيّة رقم 34، التي حملت اسم “أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل”، ضمن فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر في مصر.

وظهرت ديانا حداد في الصور بإطلالة ساحرة، إذ أطلت على ضفاف نهر النيل في القاهرة بفستان أنيق باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا فى مكياجها على اللون الزهري الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم يتناسب مع إطلالتها. واختارت ديانا أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها لتتناسب تسريحتها مع إطلالتها الرائعة، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللونين الفضي.

صور ديانا حداد حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

وكانت ديانا حداد قد عبّرت عن سعادتها الغامرة “بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتّاح السيسي ‏في مناسبة ‏عظيمة، وهي الاحتفال بانتصارات أكتوبر”.

ومن بين ما غنّت ديانا في الندوة التثقيفيّة رقم 34، أوبريت بعنوان “كمّل عبورك”، إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين والعرب. والكلمات لمحمّد البوغة، حيث يقول: “كمل عبورك هو ده وقتك ودورك/ ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك/ امشي في طريقك/.. شعب مصر أكيد معاك/ وصلت رسالتك وحي على العلم/ شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل»، إلى أن يختم بالقول: «ده الاختيار يا يعيشك يايموتك”.