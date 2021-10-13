رسالة مؤثرة جديدة من دنيا سمير غانم الى والديها الراحلَين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة دنيا سمير غانم، تعبر بين وقت وآخر عن اشتياقها الشديد لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

حيث نشرت صورة لوالديها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى يارب وصبرنا علي فراقهم”.

وكانت دنيا قد حرصت على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، والتي تم فيها تكريم اسمي والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، من قبل إدارة المهرجان وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت دنيا، الشكر لكل من ساندها خلال الفترة الصعبة التي مروا بها وتسلمت التكريم الخاص بوالديها على المسرح وانهارت في البكاء، وقالت: “شكرا على تكريم وتقدير مشوار سمير غانم ودلال عبد العزيز.. عاوزة أقول لكل الناس اللي بتدعيلنا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكراً جداً حبكم هو اللي مصبرنا شكرا جدا”.