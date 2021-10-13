“غدارة يا دنيا”.. ميريام فارس تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 4 أشهر على طرحها لأغنية “غدارة يا دنيا” بالتعاون مع منصة “نتفليكس”، لازالت ملكة المسرح ميريام فارس تحصد نجاح كليب الأغنية الذي تعاونت فيه مع المخرج شريف ترحيني.

وكانت فكرة الكليب بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الراقصة والتي تحمل جرعة تفاؤل وأمل في ظلّ ما يعيشه العالم من أوضاع مرتبكة بسبب فيروس كورونا.

وحققت أغنية “غدارة يا دنيا” ما يقارب 9 ملايين مشاهدة على قناة “ميريام فارس” في موقع “يوتيوب”، كما وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

كليب أغنية “غدارة يا دنيا” لم يخلُ من أنماط رقص جديدة اعتادت ميريام فارس على تقديمها في أعمالها المصوّرة، إذ تقدّم في هذا العمل نمط الرقص المعاصر الذي جاء متكاملاً مع أجواء الكليب الذي تمّ تنفيذه بتقنيات عالية جداً.

وأغنية “غدارة يا دنيا” من كلمات رولا فارس، شقيقة ميريام، وألحان وليد المسيح وتوزيع ادريس روشيش.

الجدير ذكره أن وثائقي “ميريام فارس” انطلق عرضه بالتزامن مع صدور كليب “غدارة يا دنيا”، بعدما اختارتها منصة “نتفليكس” العالمية لتكون أوّل فنانة عربية يُعرض لها عمل تروي فيه تفاصيل من تجربتها وحياتها الخاصة.

ووقع خيار المنصة الرائدة عالمياً على فارس التي أدّت العديد من لهجات دول العالم العربي في أغنياتها، لا سيّما أنّ هذه المنصة سبق وأنتجت هذا النوع من الوثائقيات للمغنيات العالميات.