روان بن حسين تكشف تفاصيل خاصة عن زواجها مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد تداول خبر ارتباطها بالنجم المغربي سعد لمجرد، خرجت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بمقطع فيديو كشفت فيه حقيقة ما نُشر وشروطها للزواج مجدداً بعد انفصالها عن والد ابنتها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي.

وظهرت روان في المقطع بإطلالة كاجوال عفوية، وتحدثت باستغراب عن الضجة التي رافقت حضورها حفل نجمها المفضل في دبي، واحتضانه مثل أي معجبة على المسرح، وأكدت أن كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة ومجرد شائعات، حيث قالت: “صدقوني عندما أنوي أن أتزوج من جديد، لن يكون من شخص مشهور، حتى انه لن يكون يملك حساب خاص على تطبيق الإنستغرام”.

وطالبت روان بن حسين متابعيها بتوخّي الحذر في نقل الأخبار قائلةً: “لو سمحتم لا تفترضوا أمور غير موجودة في الواقع”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بكثافة، وركّزت التعليقات على أن ما حصل في دبي طبيعي ولا يحتاج الى كل الضجة التي رافقته، فتصرف روان بن حسين عفوي وتقبيل سعد لمجرد ليدها جاء بلباقة للتعبير عن احترامه لها.