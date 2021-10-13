أمير كرارة يكشف أغرب نصيحة وجّهها إليه أحمد صلاح حسني يوم زفافه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائهما، في أول لقاء لهما ببرنامج “بصراحة مع”، عبر قناة mbc1، كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن أول انطباع له تجاه زوج شقيقته الفنان أمير كرارة، حيث قال له: “من أول ما شفتك حسيت إنك بني آدم كويس جدًا”، ليرد كرارة عليه قائلًا: “وقتها قلت لي أكتر كلمة فاكرها ليك”.

وأضاف كرارة: “حصلت مشكلة زي أي مشكلة بتحصل بين المخطوبين، قلت لي أنا حبيتك لدرجة إني شفت حب أختي ليك يخليني أقف جنبك حتى لو مش هتتجوزك، وقعدت معاك يوم واحد لأني عارف هتعمل معاها إيه”.

ووجه كرارة سؤالاً ساخرًا لصلاح حسني حول ندمه على زواجه من شقيقته ليرد: “ما ندمتش من القرارات اللي بعتز بها في حياتي”، مضيفًا: من الحاجات اللي لفتت نظري إنك طيب جدًا فهمت ليه أختي كانت عاوزة تكون معاك وواقفة ليك.

وكشف كرارة، عن أغرب جملة وجهها له أحمد صلاح حسني يوم زفافه: “قلت لي أغرب كلمة في حياتي، وهي فكر تاني إنت متأكد، استغربت تيجي منك أنت عاوزني أخلع يوم فرح أختك”.

وتابع أمير كرارة: “شعرت أنك بتحبني بجد زي الأخوات، ليرد أحمد عليه قائلًا: “حاسس بيك علشان سننا زي بعض وشعرت إن هناك صداقة هتدوم بينا، ليرد كرارة ساخرًا: “بتنصحني ما تجوزتش يوم فرح أختك”.