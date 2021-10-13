في ذكرى رحيل وديع الصافي.. عاصي الحلاني يستذكر “الأمانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على إحياء الذكرى الثامنة لوفاة العملاق وديع الصافي.

وأحيى عاصي الحلاني في هذه المناسبة بنشر فيديو أغنية “الأمانة” التي كان قد قدّمها على طريقة الديو مع وديع الصافي وهي من كلمات مارسيل مدور، ألحان عاصي نفسه وتوزيع داني حلو أمّا العمل المصوّر الخاص بها فحمل توقيع المخرج عادل سرحان.

وكان تصدر هاشتاغ اسم “وديع الصافي” يوم أمس موقع تويتر بكثير من التغريدات التي حرص من خلالها المتابعون على إحياء الذكرى الثامنة لوفاته.

ويحرص عاصي الحلاني على الحفاظ على “الأمانة” التي تركها له العملاق وديع الصافي حين اختاره دون غيره من الفنانين ليحمل شعلة الأغنية اللبنانية الخالدة قبل فترة من وفاته.