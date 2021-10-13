بعد أكثر من 18 موسماً.. مارك هارمون يغادر NCIS “إن سي آي إس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودّع الممثل الأميركي مارك هارمون (70 عاماً)، أمس الإثنين، مسلسل NCIS “إن سي آي إس” الدرامي الذي يعرض عبر قناة “سي بي إس” الأميركية، بعد مشاركته في أكثر من 18 موسماً.

وذكر المنتج التنفيذي ستيف بيندر في حسابه عبر”تويتر”: “سيبقى مارك المنتج التنفيذي والصديق العزيز جزءاً لا يتجزأ من المسلسل. لطالما كنا صادقين ومقنعين في تأدية الشخصيات، ما قرّب القصة من المشاهدين وخلّد شخصيات المسلسل. لذا، يعرف من تابع المسلسل على مر السنوات أن شخصية ليروي جيثروجيبس ستبقى للأبد”.

ورغم مغادرة هارمون المسلسل في الحلقة السابقة، لمّح كيلي كاهل، رئيس شبكة “سي بي إس إنترتنمنت”، إلى احتمال ظهوره بين الحين والآخر.

وذكرت شركة “تي في لاين” أن هارمون أراد مغادرة المسلسل عند نهاية الموسم الماضي، ولكنه وافق على الظهور في مناسبات محدودة.

وفي حوادث المسلسل، أبلغ العميل الخاص “ليروي جيثروجيبس” من أداء هارمون هارمون، شخصية “فانس” أنه سيبقى في ألاسكا لحل قضية.

وفي أحد مشاهد صيد السمك، عبّر جيبس للعميل الخاص تيموثيماكجي (شون مري) أنه يشعر بالراحة والسلام في ألاسكا وشكره على حمايته لمدة 18 عاماً، وتعانقا. وقد عُلق عمل شخصية هارمون في الموسم السابق ونجا من انفجار قارب.

يُذكر أن المسلسل فاز عام 2014 بجائزة أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة في العالم.