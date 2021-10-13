إطلاق أحدث سلسلة مصورة.. سوبرمان الابن مزدوج “الميل الجنسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت دار DC كوميكس ووارنر بروز، أن سلسلة سوبرمان ستضم شخصية جون كينت، وهو نجل كلارك كينت ولويس لين، الّذي سيعيش قصة حب غير اعتيادية مع أحد الشبان المراسلين.

وفي كتاب الرسوم الهزلية، يسير جون كينت على خطى والده، ليخوض حبّ المغامرة ليس فقط في ما يخصّ إنقاذ العالم، بل أيضاً على صعيد حياته العاطفية.

وبعد إقامة صداقة في بداية القصة مع المراسل جاي ناكامورا، تتطور هذه العلاقة تدريجياً ليصبح هو وجون متورطين عاطفياً.

ومن جهته، قال السيد تيمز، الكاتب الّذي يقف وراء القصة: “يشرفني أن أشارك في مسلسل Superman: Son of Kal-el، حيث يظهر جون كينت وهو يتعامل مع حياته الحديثة المعقدة، بينما ينقذ العالم أيضاً من أعظم التهديدات والأشرار والمخاطر”.

ومع ذلك، فهذه ليست الطريقة الوحيدة الّتي تم تحديث الشخصية بها، بحيث يُسلط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية مثل ترحيل اللاجئين، إطلاق النار في المدرسة الثانوية، وإخماد حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ.

ووفق موقع سكاي نيوز، سيتوفر الكتاب الهزلي في متاجر التجزئة الرقمية ومحلات الكتب المصورة اعتباراً من الشهر المقبل.