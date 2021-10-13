سيف نبيل يُعلن عن أغنية “عالميه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العراقي سيف نبيل قريبًا لطرح أغنية جديدة بعنوان “عالميه” باللهجة العراقية.

وروّج سيف نبيل للأغنية من خلال حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، من خلال فيديو ترويجي تضمن مقطعًا موسيقيًا من الأغنية، وعلّق قائلاً: “عالميه… قريبًا”.

ولم يكشف سيف نبيل عن تفاصيل الأغنية أو موعد طرحها، لكنه استطاع أن يشعل حماس المتابعين الذين ينتظرون كل جديد يقدّمه.

على صعيد آخر، يواصل سيف نبيل حصد نجاح أغنية “ما أكدر أنساك” التي أطلقها موخراً حيث مازالت تحافظ على المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.