شكرا لقرائتكم خبر عن بالفستان الأخضر.. روبى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. ومنى زكى: خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت النجمة روبى جمهورها ومتابعيها بإطلالة جديدة لها، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله متألقة بفستان أخضر وتسريحة شعر بسيطة، نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلى رأسهم مجموعة من النجمات، حيث كتبت النجمة منى زكى "خطيرة"، فيما عبرت أروى جودة عن إعجابها بمجموعة قلوب، كما علقت النجمة روجينا "يا عمرى".







روبي



روبي

وتعيش الفنانة روبى حالة كبيرة من النشاط الفنى على كل المستويات فى الفترة الحالية، سواء على فى الغناء أو التمثيل وكذلك إحياء الحفلات، حيث تعمل بشكل متوازي على التواجد بقوة على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة بأغانيها وحفلاتها وأدوارها فى السينما والدراما.

وحققت روبى هذا العام نجاحاً كبيراً من الأعمال الفنية والغنائية ولاقت إعجاب الجمهور، وأصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.

يذكر أن روبى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "لازقة خفاش"، والتي حصدت حوالي 102 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات قليلة، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك"، وروجت للأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ويعرض لروبى حاليا على أحد المنصات الإلكترونية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يورى وسعاد القاضى، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.