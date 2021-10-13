شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم "الملحد" بسبب مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "الملحد" إيقاف تصوير مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة بعد تصوير جزء من أحداثه، وذلك بسبب حضور معظم الأبطال ومنتج الفيلم فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الذي ينطلق غدا الخميس، حيث يشارك احمد حاتم والمنتج احمد السبكى بفيلم "قمر 14" الذى يعرض في المهرجان

فيلم "الملحد" يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.

فيلم "قمر 14" قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجورى، ويتضمن 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا،

ويشهد المهرجان في دورته الخامسة، الذى تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجارى، حضور النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، انوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، اشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب.

كما يحضر أيضاً المخرجة ايناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، احمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد وأخرين.