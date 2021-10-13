شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض فيلم "قمر 14" فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المصرى "قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، في قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة التي تنطلق فعالياتها غدا الخميس 14 أكتوبروتستمر حتى الجمعة 22 من نفس الشهر، وذلك يوم الاثنين المقبل الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة مع إقامة سجادة حمراء للنجوم قبل عرض الفيلم، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.



قمر 14

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.