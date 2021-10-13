شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عرض "أحدب نوتردام" الأحد المقبل على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج المسرحي الكبير ناصرعبد المنعم عرض مسرحية " أحدب نوتردام " علي مسرح الطليعة بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء ، فالمسرحية تم عرضها قبل انطلاق المهرجان القومي للمسرح لعدة أيام ، وشاركت في مسابقة المهرجان في دورته الـ 14 ، وحصلت علي جائزة في الملابس وهي أفضل تصميم ملابس لنعيمة عجمي .

عرض " أحدب روتردام " من بطولة يحيى محمود، رجوي حامد، مريم الجندي ، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب روتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .

يذكر أن " أحدب روتردام " رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوجو وتتناول أحداث روايته التاريخية كاتدرائية نوتردام باريس "Notre-Dame de Paris" والتي تدور فيها الأجزاء الأكثر أهمية من الرواية وقد وصف الشاعر الفرنسي الكبير ألفونس دي لامارتين فيكتور هوجو بعد ظهور الرواية بـ "شكسبير الرواية" ، ومن أجمل شخصياته الروائية (شخصية الأحدب) وظاهريا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عده مرات من أجلها، وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير، لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع الذين عانى منهما، وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه (والموجود أيضا بأعماقه الداخلية) جمال ظهر أمامه في صورة امرأة، عطفت عليه ولم تسخر من عاهته أو تشويه جسده، وليس مجرد حب رجل لامرأة.