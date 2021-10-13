بالصور.. هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خلال تواجدها في مدينة دبي الإماراتية، مرتدية "بورنس" أبيض.

وعلقت هيفاء على الصور: "صباح الخير على الناس الغير".

من ناحية أخرى أحيت هيفاء وهبي الشهر الماضي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.