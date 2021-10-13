زعمت انها ابنتها.. شاهدوا شبيهة نوال الزغبي الروسية التي اصابت الفنانة اللبنانية بالصدمة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:38 صباحاً - فاجأت فتاة روسية جمهور الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد ظهورها في مقطع فيديو زعمت من خلاله أنها ابنتها بعد توجيه سؤال إليها، نظرًا لتشابه ملامحهما.

وكانت الفتاة الروسية قد تلقت العديد من الأسئلة خلال تفاعلها مع الجمهور، كان من بينها: “هل أنتِ ابنتها لنوال الزغبي”؟ لترد قائلة: “نعم أنا ابنتها”.

فيما كان السؤال الثاني: “ما لون عينيكِ”؟ لتجيب الفتاة الروسية: “عيناي لونهما رمادي”، وتحدثت عن جنسيتها في السؤال الثالث وقالت إنها روسية الأصل.

وأثار زعم الفتاة الروسية بأنها ابنة نوال الزغبي صدمة بين المتابعين، فيما ذهب العديد منهم لتصديق الأمر نظرًا لتشابه ملامحهما، فقامت الفنانة اللبنانية بإعادة نشر الفيديو عبر حسابها على تويتر.

وردت نوال الزغبي على الفيديو مبدية اندهاشها من الشبه الكبير بينها وبين الفتاة الروسية، فعلقت على الفيديو: “يا ربي نفس الملامح.. Oh my godddd same”.

This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1447493822909403138?ref_src=twsrc%5Etfw

بينما علق العديد من المتابعين بالقول: “هذه بنتها لنوال الزغبي بس هي جابتها ونسيتها” ،”وين مخبيتها يا نوال”، “شوفتي الشبهه جبار ازاي”، “وين كنتي مخبيتها عنا يا نوال كل شي انكشف”، “فظيع الشبه بيناتهم”، “عرفينا على بنتك التانية يا نوال”.