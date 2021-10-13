شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتغزل فى أشرف زكى: رجل نبيل بينور المكان اللى بيمسكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة روجينا، إن زوجها الفنان أشرف زكي رجل نبيل، وأنها تشعر بالفخر عندما تقول إنه نقيب المهن التمثيلية. ​وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "هو رجل سند وأمان والله أعطاه صحة ووقتا وسرعة من أجل خدمة غيره، وأوقات أشفق عليه بسبب الضغوط التي يتعرض لها، لكنه يكون سعيدا عندما يقدم خدمة لغيره".

وقالت: "الأمر لم يقتصر على النقابة فقط، ولكن الله سخره لخدمة الناس، وهو ربى كوادر كثيرة في الخدمة العامة من محبي الخير ويرغبون في تقديم خدمات لغيرهم، وأي مكان تولى مسئوليته، نوره".