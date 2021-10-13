شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يصور فيلم "عمهم" مع محمد إمام ويدخل مسرحية "سلام مربع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكوميدى محمد ثروت في بطولة مسرحية "سلام مربع" مع النجم محمد هنيدى، المقرر عرضها في موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد يوم 26 أكتوبر الجارى، وأوضح ثروت لـ"الخليج 365" أن أبطال المسرحية يجرون بروفات يومية تمهيداً لعرضها لمدة شهر كامل.

وتجمع مسرحية "سلام مربع" كل من محمد هنيدى ، محمد ثروت، ميرنا نور الدين إيمان سيد، محمد محمود، وأخرون، تـأليف وإخراج خالد جلال، ويقدم هنيدى خلال المسرحية دور مطرب أفراح شعبية.

وفى سياق آخر، يصور حالياً محمد ثروت فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد هنيدى، حيث بدأ ابطال الفيلم تصويره الأيام الماضية، ويشارك في بطولته أيتن عامر وباسم سمرة، محمد سلام، الشحات مبروك، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، هدى المفتى، إخراج حسين المنباوى.

وشارك ثروت كضيف شرف في فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى، ومحمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.