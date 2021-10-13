عايدة رياض: "محرم فؤاد ضربني علقة موت في لندن وبليغ حمدي قاله إنت هتروح السجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة الكبيرة عايدة رياض، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" عن أسباب زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، رغم فارق السن الكبير بينهما.

وأكدت أنها كانت مرتبطة عاطفيا بشخص ما، وكانت هناك العديد من المشاكل والخلافات بينهما، وفي نفس التوقيت تقدم للزواج منها الفنان محرم فؤاد.

وتابعت: "حبيت أغيظ الشخص التاني، وبعدين عملت خطوبة بس معرفتش أفسخها، واستمر جوازي بمحرم 12 سنة، ووقت ماتجوزته كان عندي 20 سنة".

وأوضحت أنه وعدها أن تكمل مشوارها الفني بعد الزواج ولكن ما حدث عكس ذلك، واستمر الحال 8 سنوات كان يرفض فيها عملها، وبعدها عملت مع يونس شلبي في فيلم من إنتاجه بعد موافقة محرم فؤاد على مضض.

وأضافت: "محرم كان إنسان جميل وبيتوتي بس كان فيه عصبية، ولما ابتديت أرجع أشتغل كنت أنانية وفضلت إننا نبعد، وكنت وقتها بفكر ابني حياتي الفنية زي ماهو بنى حياته".

واستكملت: "أنا ماتجوزتش بعده ولا مرة، وفيه مرة اتخانق معايا خناقة كبيرة بسبب الغيرة وإحنا في لندن وبعديها ضربني علقة موت، ولما بليغ حمدي شافني هناك قاله إنت مجنون إنت هتروح السجن".