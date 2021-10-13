"يارب ما ينطردوا من شغلهم".. تعليقات الجمهور على رقص مضيفات مع محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق عدد من جمهور ومتابعي الفنان محمد رمضان، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وظهر فيه وهو يرقص بصحبة مضيفتي طيران.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "يارب ما ينطردوا من شغلهم"، و"المضيفة هتترفد"، و"يارب مايترفدوش"، و"أخاف المضيفات ينطردوا"، واقعد ساكت خلينا نعرف ندافع عنك"، وغيرها من التعليقات.

بينما علق البعض: "الأسطورة"، و"الله عليك يا نجم"، و"من نجاح لنجاح"، و"النجم الفرفوش رزق"، و"نمبر وان"، وغيرها.

وكان محمد رمضان قد نشر عبر إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه داخل الطائرة وهو يرقص بصحبة مضيفات على نغمات أغنيته "يا حبيبي يا حبيبي"، وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق، الجونة".