"جابولي لبس من الوكالة ومحمد خان قالي إيه الأداء الأوفر ده".. عايدة رياض تحكي كواليس "أحلام هند وكاميليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت النجمة عايدة رياض، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة (أون).

وتحدثت الفنانة الكبيرة عن فيلمها "أحلام هند وكاميليا"، وقالت إن النجمة نجلاء فتحي كان لها سبب كبير في نجاحها بهذا العمل.

وتابعت: "نجلاء فتحي احتضنتي وهي نجمة كبيرة وواثقة من نفسها وبسيطة جدا وتستحق أن تكون نجمة عن جدارة".

وعند سؤالها عن أصعب مشاهدها في العمل، قالت إن أصعب ما في العمل هو المخرج الكبير محمد خان.

وأضافت: "محمد خان كان مايسترو كبير، وكان بيقود أحمد زكي ونجلاء فتحي، وكان فيه مشهد أنا محضراه وبعيط فيه جامد وعملته وتخيلت إن الأستاذ هيسقف لي عليه، لكن لقيته بيقولي إيه اللي إنتي عاملاه ده، إنتي أوفر أوي".

واستكملت: "اتخنقت جدا من رد فعله، وقالي أنا عايز حاجة أبسط من كده بكتير، إيه الكلكعة دي، وعدنا المشهد ولما شفته لقيته طالع جميل جدا وبسيط أوي وفعلا كان حاجة جميلة".

وأوضحت أنهم أحضروا لها ملابس من وكالة البلح، وكان أول مشهد جمعها بالفنانة نجلاء فتحي، وحينما شعرت بخوفها طمأنتها وجلست للحديث معها قبل التصوير.

فيلم "أحلام هند وكاميليا" دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من بطولة أحمد زكي، نجلاء فتحي، عايدة رياض، محمد خيري، ومن إخراج محمد خان.