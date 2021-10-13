أحمد السعدني ينضم لفريق عمل فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد السعدني انضمامه لأبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من بطولة الفنانة مي عمر.

ونشر أحمد السعدني صورة تجمعه مع المؤلف محمد صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "بضع ساعات في يوم ما".

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنانة مي عمر، هشام ماجد، أحمد السعدني، مايان السيد، عائشة بن أحمد، محمد سلام، هدى المفتي، خالد أنور، وآخرون، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وهي من تأليف محمد صادق الذي كتب الرواية، وإخراج عثمان أبو لبن.