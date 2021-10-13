أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة الدورة الماضية.. "شوفها بنفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تستعد نجمات الفن على الظهور بأبهى الإطلالات خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق بعد غد الخميس في دورته الخامسة.

غير إن بعض النجمات قد يعتمدن إطلالات غير موفقة، وهو ما حدث في الدورة الماضية من المهرجان وظهرت فساتين بتصاميم غير مناسبة لشكل الجسم، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وقبل أقل من 48 ساعة من انطلاق الدورة الجديد، نتذكر معك أسوأ الإطلالات خلال ما يلي، وعبر الألبوم المرفق بالأعلى.

-إنجي المقدم:

اختارت الفنانة إنجي المقدم فستان ميدي باللون الأخضر الباستيل، مزيناً بإكستنشن من الخلف بنفس لون وخامة الفستان، وعلى الرغم من نعومة ولون التصميم، إلا أنه جعلها تبدو أقصر وبوزن زائد وأبرز منطقة البطن.

- زينب غريب:

اعتمدت الفنانة زينب غريب، فستاناً بقصة الأميرات باللون الموف ميتاليك، جاء تصميمه غريباً وغير مفهوم وخاصة عند منطقة الصدر والخامة أيضا لا تتناسب مع حدث هام كالمهرجان.

-ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستانًا طويلًا باللون الأخضر الباستيل، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

وجاء التصميم بأفكار متعددة كالكشاكش والطيات وخيوط جلد الثعبان مما جعله غير موفق.

-أحمد السقا وزوجته مها الصغير:

اختارت مها الصغير الإعلامية وزوجة الفنان أحمد السقا، فستاناً طويلاً من المخمل مع بليرز "big size"، من دار الأزياء البريطانية الشهيرة "كريستوفر" المعروفة بتصميمها الغريبة.

جاء التصميم غير مناسب للظهور على الريد كاربت وخاصة في حدث مهم كمهرجان الجونة.

- شيرين رضا:

ارتدت الفنانة شيرين رضا فستانا من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، على الرغم من جمال التصميم وألوانه المبهجة إلا أنه لم يناسبها، إذ أظهر عيوب جسمها وخاصة عند منطقة البطن، وكان يفضل اعتماد حزام رفيع لتحديد الخصر.

كما أن تصفيفة الشعر جاءت غير مناسبة للفستان ومكياجها الناعم، والتي جعلتها تبدو بسن أكبر.