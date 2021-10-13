هيا الشعيبي تؤكد انفصال فاطمة الأنصاري وتوجه لها هذه النصيحة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 02:45 صباحاً - أكدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي انفصال الفاشينيستا السعودية فاطمة الانصاري عن زوجها حيث وجهت لها نصيحة بالعودة لزوجها نجم سناب شات الكويتي يعقوب بوشهري.

وشاركت هيا الشعيبي مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص في “سناب شات”، وجهت فيه كلامها لفاطمة تقنعها بالمحافظة على بيتها وزوجها وأن تتمهل في قرار الانفصال.

وقالت الشعيبي: “لا تهدمين بيتك بايدك عشان السوشال ميديا ترا لا تقدم ولا تأخر، بيتك ثم بيتك ثم بيتك، لكن قبل هذا أمي وأبوي رضاهم علي، فأشوف انا شو الي ابيه واسويه باقتناع لا أخد يلعب براسي، ولا أحد يقول لي شنو أسوي .”

جاء حديث الشعيبي بعد أن انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء تؤكد انفصال فاطمة الأنصاري، عن زوجها يعقوب بوشهري.

وكان قد كشف أحد المتابعين بمنشور خاص تفاصيل انفصال فاطمة ويعقوب حيث قال إن يعقوب كان قد طلب من فاطمة عدم نشر صورها والإبتعاد عن الإعلانات، ما إلتزمت به فاطمة وهي في لندن، ولكن فور عودتها إلى السعودية قامت شقيقتها بتصوير وجهها.

كما أكد المتابع أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها فاطمة كانت بسبب إجهاضها الحمل، ما أثار غضب يعقوب وإتخذ قرار الطلاق. كما كان قد رصد الجمهور قيام الثنائي بحذف صورهما المشتركة، وإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على مواقع التواصل الإجتماعي.