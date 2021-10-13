شاهد.. محمد رمضان في وصلة رقص مع “المضيفة الفرفوشة” في الطائرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 02:45 صباحاً - نشر الفنّان المصري محمد رمضان، فيديو عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يرقص مع مضيفتي الطائرة الخاصة، التي أقلته إلى “الجونة”، الثلاثاء.

وتمايلت المضيفتان بوصلة رقص مع رمضان على أنغام أغنيته “يا حبيبي”، علقّ عليها بالقول: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

وكشف محمد رمضان قبل أيّام عن مشاركته بمهرجان “فيلم فير” الشرق الأوسط، إلى جانب نجوم من بوليوود، وفنانين باكستانيين، في ليلةٍ ستشهد تكريم مشاهير، وتقديم عروض موسيقية راقصة، أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأعلن رمضان ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، علقّ عليه بالقول: “هل أنتم مستعدون لأكبر عرض بمهرجان فيلم فير في دبي، في 28 أكتوبر؟”.

وكان رمضان قد فاجئ جمهوره العراقي مؤخراً، بالإعلان عن أول حفلٍ “جماهيري”، سيحييه في استاد البصرة الدولي، قريباً.