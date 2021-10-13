شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الرئيس السيسي أول رئيس فى العالم يهتم بملف تأمينات الفنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن خدمة الزملاء والمهنة هو شرف كبير، مؤكدا أن النقابة جزء من تركيبته، ولا يستطيع أن يخلع عباءة النقيب في أي موقف يكون له، مؤكدا أنه يستمتع بخدمة زملاءه.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "رئيس الجمهورية مهموم بالجميع، في ظل مشاغله الداخلية والخارجية، ورغم تلك الهموم والمشاغل الكبير، بمجرد أن يلمح أن هناك فنان يمر بأزمة يوجه بحل أزمته على الفور واهتمامه بملف التأمينات الخاصة بالفنانين، وهو أول رئيس جمهورية أعتقد في العالم يهتم بهذا الملف أشكره كثيرا، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، نتمنى الجلوس مع الرئيس وبإشارة من الرئيس فقط، نكون خدامين لتلك البلد".

وقال: "الناس لديها مفهوم عن الفنانين، لابد من توضحيه، نحن مثلنا مثل أى فئة، وهناك فئة فى الصف الأول، وهم النجوم، ولا تتعدى 10 أو 20 فنان، ولدينا في نقابة المهن التمثيلية 11شعبة، والتمثيل فئة منهم، ولدينا عشرات من الخريجين يعانون، لأن فرص العمل تقل، وأشكر البروتوكول الموقع مع الشركة المتحدة يعد ميلادا جديدا لمرحلة في حياة الفنانين".

وتابع : "نحن لدينا أهم مسرح عرائس في الوطن العربي، والآن عدد الفنانين الخاصين به لا يتدوا الـ 30 فنان، بالإضافة إلى السيرك، ومن يعملون فيه موظفين بالدولة، هم أيضا يعانون، لدينا العديد من التخصصات التابعة للنقابة من أين نوفر لهم العلاج أو الخدمات المطلوبة مننا كنقابة، ونسعى الآن إلى تعظيم مواردنا وسيكون هناك تعديل تشريعي بها في الحصول ونحن نحصل على 2% من قيمة عقود الممثلين التي يتم إبرامها على الأعمال".

وقال: "لدينا أهم وأكبر مشروع علاج، ولكن الموارد لا تكفي فنلجأ إلى أهل الفن، من أجل المساعدة في ذلك، وأنا قمت بتدشين جروب على واتس آب يضم عدد من أبناء الأسرة الفنية يتبرعون من أجل العلاج، ولا يمكن أن أعلن عن أسماء لأن ذلك يغضبهم".

وأضاف: "دنيا سمير غانم وهي موجودة على الجروب الذي قمت بتدشينه، وبعد وقت قليل من وفاة والدها، شاهدت رسالة بأن أحد الفنانين يحتاج إلى عملية، دخلت على الشات الخاص بي وقالت لي أنها بعد غد سترسل مبلغ للمساعدة، فقلت لها (أنتي في إيه ولا في إيه؟) لا أرغب في حكاية مواقف أخرى من فنانين أخرين لأن المواقف كثيرة".