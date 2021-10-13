شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد عبد المطلب : سأصل مصر خلال أسبوع لتلقى العلاج.. ومدحت العدل: وزيرة الهجرة تدخلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نور عبد المطلب نجل الفنان محمد عبد المطلب، تفاصيل الأزمة الصحية التي أصيب بها مؤخراً، قائلاً : صحتي متدهورة شوية وقدمي فيها مشكلة ورحت مستشفيات كثيرة ولازم أجي مصر لإجراء عملية جراحية.

وأضاف نجل الفنان محمد عبد المطلب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" من المغرب أنه يعيش منذ ما يقرب من 30 عاماً في المغرب ولم ينزل مصر سوى مرة واحدة خلال هذه السنوات لحضور عزاء والدته الراحلة ، وظروف الحياة خلتني ماجيش مصر وولادي موجودين في مصر وربنا يحرسهم "

وأوضح نجل الفنان محمد عبد المطلب، أن وزيرة الهجرة تتابع عن كثب أزمة " جواز سفره، حيث به مشكلة وتعكف عالياً على الانتهاء منها متابعا :" مدحت العدل وهاني شاكر مش سايبيني لحظة ونفيين حسين هما اللي اتصلوا وعملوا كل حاجة "،موجها الشكر للمغاربة قائلاً : مهما اقول عن دورهم مش هوفيهم حقهم أبداً واللي عملوه معايا ".

وحول ذكرى والده قال : محمد عبد المطلب مدرسة قامت عليه أجيال كثيرة، وكان رجل فلاح بسيط مصري أصيل مش مهتم بالمظاهر الاجتماعية، وطول مشوار حياته لم يهتم يوماً بجمع المال كان فنان هاوي مش محترف ".

من جانبه، قال مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إن نور محمد عبد المطلب نجل الفنا الكبير، وتحدثت معى وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والتي تمتاز بأن أياديها بيضاء على كل المصريين بالخارج وبحثنا حل المشكلة وطلبت صورة من الباسبور القديم لنجل لفنان محمد عبد المطلب.

وأضاف مدحت العدل في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن نور عبد المطلب في حالة صحية حرجة وسيحتاج لعلاج وأشياء كثيرة ، وقريب جدا سيكون موجود في مصر، والرجل سيعود لوطنه فمصر أولى بأولادها ، وسنعالجه .