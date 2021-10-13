شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وخيال علمى ودراما فى برومو Eternals لـ سلمى حايك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل فيديو ترويجى جديد لـ فيلم الأبطال الخارقين Eternals، الذى يكشف عن لقطات جديدة لـ الفيلم المنتظر الذى من المقرر عرضه بداية 5 نوفمبر المقبل بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.