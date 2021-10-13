مي عمر بـ"جمبسوت" وعلا رشدي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" قصير، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "حمام سباحة".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير أسود، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.