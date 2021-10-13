المنتخب الدنماركي يلحق بنظيره الألماني إلى نهائيات كأس العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تمكن المنتخب الدنماركي من الفوز على ضيف النمساوي بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك ثاني منتخب أوروبي يتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم التي ستقام في قطر.

وبعد تأهل ألمانيا، الاثنين، إلى النهائيات التي ينافس فيها 32 فريقا، حجزت الدنمارك مكانها في كأس العالم بهدف يواكيم مايله في الدقيقة 53، لتحقق انتصارها الثامن على التوالي في التصفيات.

وأهدرت الدنمارك العديد من الفرص قبل أن يخدع مايله حارس الفريق الزائر بعد عمل رائع من زميله توماس ديلاني.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات فقط في التصفيات الأوروبية إلى النهائيات، بينما يدخل أصحاب المركز الثاني الملحق.