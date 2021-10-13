محمد الفلاح - أول خطوة للترشح.. ذا روك يستعد لمنصب رئيس الولايات المتحدة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021

كشف الممثل الأمريكي دواين جونسون (ذا روك) أنه يفكر جديًا في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه تحدث مع سياسيين لمساعدته.



ووفقًا لموقع "يونلاد" البريطاني، لا يوجد شيء يستعصى على المصارع والممثل الأمريكي، الذي أصبح مغني راب مؤخرًا، وحاليًا يفكر في الرئاسة.

"ذا روك"، هو واحد من أكبر نجوم هوليوود، سواء في النفوذ أو الحجم، ولكنه الآن يضع تركيزه على منصب أكبر وأهم، ألا وهو الرئيس الأمريكي.

وقال "جونسون"، مؤخرًا، إنه يتشرف بالترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة إذا حظي بالفرصة، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل التحاور مع سياسيين لمساعدته على الترشح للمنصب.

وأوضح أنه، أجرى باستطلاعات رأي وبضع أبحاث لمعرفة مدى تقبل الناس لفكرة ترشحه للرئاسة، ووجد أن المؤشرات إيجابية، سواء قرر الترشح في 2024 أو 2028.

واعترف "ذا روك" أن ضعف خبرته السياسية قد تعوقه عن الترشح وأنه لا يمتلك خطة صلبة حتى الآن.

وتابع: "أهتم بشدة بشؤون البلد، وأهتم بحقوق الأمريكيين، وهذا هو كل ما في الأمر، لا يوجد وهم هنا، قد أمتلك بعض صفات القيادة المتواضعة، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنني مرشح عظيم للرئاسة، هذا هو وضعي الحالي".

وفي وقت سابق هذا العام، وجد استطلاع رأي أن 46% من الأمريكيين سيفكرون في اختيار ذا روك رئيسًا إذا فكر في الترشح.