"كريم منتهى الصلاحية".. سهير رمزى تكشف كواليس إصابتها بـ"حساسية شديدة"

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سهير رمزي، إن الناس نصبت نفسها لإصدار فتاوي وتشخيص الحالات المرضية وإطلاق الشائعات، دون أن يتحققوا من صحة ما يتحدثون فيه، موضحة أنها جلست في الشمس ووضعت كريما كان منتهي الصلاحية على جسدها أثناء جلوسها على البحر، وبعدها توجهت إلى النوم وفور استيقاظها، وجدت أن جلدها أصيب بـ"حساسية" شديدة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "هذا كل ما حدث معي، وأنا الآن أفضل كثيراً، ولكن ما جرى تداوله من أخبار، كان أولى على من تحدث فيها أو إطلقها أن يرفع سماعة الهاتف ويتحدث معي وسأقول له كل ما حدث".

وكانت صورة متداولة للنجمة الكبيرة سهير رمزى انتشرت على مواقع التواصل وزعم البعض من خلالها أن علامات البهاق تظهر على جسدها لكنها أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" عدم معاناتها من مرض البهاق.