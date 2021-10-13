شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم منتهى الصلاحية".. سهير رمزى تكشف كواليس إصابتها بـ"حساسية شديدة" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "هذا كل ما حدث معي، وأنا الآن أفضل كثيراً، ولكن ما جرى تداوله من أخبار، كان أولى على من تحدث فيها أو إطلقها أن يرفع سماعة الهاتف ويتحدث معي وسأقول له كل ما حدث".
وكانت صورة متداولة للنجمة الكبيرة سهير رمزى انتشرت على مواقع التواصل وزعم البعض من خلالها أن علامات البهاق تظهر على جسدها لكنها أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" عدم معاناتها من مرض البهاق.
وأوضحت أن كل ما حدث أنها استعملت "كريم" منتهى الصلاحية وهو ما تسبب في ذلك "وتشكر ربنا على كل شيء"، وتصدرت الفنانة الحديث على منصات السوشيال ميديا مؤخرًا.
بعدما كشفت أسرارًا وحكايات مثيرة فى حياتها خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلانى قائلة : ليس لديها أولاد بسبب الإجهاض فكلما حملت فى طفل أجهضته لكنها نادمة على هذا القرار.
واعتبرت أن الحجاب بجانب عملها كممثلة لا يجتمعان وقالت "لو رجع الزمن مش هعمل أفلامى".