شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تشوق جمهورها بأغنية "عكس الطبيعة" وتطرحها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح غدا الأربعاء النجمة نوال الزغبى أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وعلقت نوال على صفحتها بالفيس بوك قائلة : مساء الخير أغنية وكليب عكس الطبيعه غداً الأربعاء ١٣ تشرين الأول الساعة ٦ بتوقيت لبنان والساعة ٥ بتوقيت القاهرة كونوا على الموعد بحبكم نوال الزغبي" .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا، حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على انستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك" وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية "عايزة الرد" التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم "بلاقيه في زماني" عام 1995 وألحقته بألبوم "قلنالك حبيناك" عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان "مين حبيبي أنا" من إخراج سيمون أسمر والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وبعد ذلك أطلقت ألبوم "حبيت ياليل" عام 1997 وألبوم "ماندم عليك" عام 1998