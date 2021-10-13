شكرا لقرائتكم خبر عن "خديجة" ينافس على "التانيت الذهبى" لمهرجان قرطاج السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم المصرى "خديجة" بمهرجان قرطاج السينمائى الدولى فى دورته الـ32 للمنافسة على التانيت الذهبى فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.

وتستمر فعاليات مهرجان قرطاج فى الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021، وكشفت الدورة 32 عن معلقتها الرسمية التى تحمل توقيع "أنيس بن عمار"، وهو مصمم جرافيك وجامعى عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية فى المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000".

واختار مهرجان قرطاج صورة الفنانة التونسية هند صبرى من فيلم "صمت القصور" لتصبح صورة الملصق الرسمي للدورة الـ32، وعبرت هند صبرى عن سعادتها إذ كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "كعادتها تواصل بلدى تونس منحها للمرأة حقوقا غير مسبوقة فى وطننا العربى وفخورة وسعيدة أن يكون تكليف نجلاء بودن برئاسة وزراء بلادى لتصبح أول رئيسة وزراء فى دولة عربية".

وأضافت: "زاد من سعادتى أن يتزامن هذا مع اختيار صورتى من فيلم "صمت القصور" مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلى لتصبح صورة الملصق الرسمى للدورة الـ32 من أيام قرطاج السينمائية".