شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى كامل ضمن لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولى للفيلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولى للفيلم عملها بشكل يومى، لمشاهدة الأفلام المشاركة بالمهرجان بدورته التاسعة، وتضم اللجنة محمد الحداد من الأردن، والفنان مجدى كامل والمخرج إبراهيم حمودة من مصر.

وشاهدت اللجنة حتى الآن 5 أفلام من ضمن 8 أفلام تشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث تجتمع بمقر مديرية الثقافة الأردنية يوميا لأكثر من 6 ساعات لمشاهدة وتقييم الأفلام.

وتضم المسابقة الرسمية للمهرجان جوائز عديدة أبرزها أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل إخراج، كما تحتوى المسابقة على جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة، إضافة إلى جوائز أفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية.