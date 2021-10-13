شكرا لقرائتكم خبر عن من ليلى مراد لـ روبى .. تسجيل نادر بصوت عبد الحليم حافظ يغنى "سلم على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتداول رواد السوشيال ميديا فيديو نادرللعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يغني فيه أغنية التراث والفلكلور الشعبي " سلم علي لما قابلني سلم علي" وبنفس كلمات الأغنية القديمة التي غنتها الفنانة ليلى مراد لأول مرة في فيلم الماضي المجهول عام 46 وكتبها بتصرف أبو السعود الأبياري ولحنها عبد الحليم نويرة

ويعيد حليم الأغنية تقريبا في منتصف السبعينات وربما في جلسة خاصة الأغنية بنفس كلماتها القديمة التي تقول:"

"لما قابلني سلّم عليّ ..يا سلام يا سلام/سلّم عليّ..فايتة العروسة على جنينة..لورد قالها يازينة..لون الخدود غالي علينا..حبيبي..يا عاشق الورد و حسنه..دا الورد مايل على غصنه..ماتهني قلبك بمحاسنه..حبيبي"

وبصيغة أقرب إلى المونولوج الكوميدي، قدم إسماعيل ياسين بمصاحبة عبد الغني النجدي وعبد السلام النابلسي وحسن اتلة ورياض القصبجي، أغنية "سلم علي" عام 1955 ضمن أحداث فيلم "إسماعيل ياسين في الجيش"، وكتب كلماتها فتحي قورة ولحنها منير مراد.

وفى عام 1976 انضمت الفنانة نجاة لعشاق الأغنية الصعيدية الأصل، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الشاعر سيد مرسي، غنت "من بعد غيبة سأل فيا/قال غصب عني يا عينيا/طول البعاد مش بايديا.. سامحيني

سلم عليَ لما قابلني وسلم عليّ/ولدي يا ولدي سلم عليّ/قلت السنين بعدوك عني/وقلوب هناك خطفوك مني/قاللي وربي اللي خلقني..شاريكي".

وعادت الأغنية للظهور بعدها عام 1997 عندما قدمتها أنغام ضمن ألبومها "بتحب مين"، ومن ألحان وتوزيع الموسيقار أمير عبد المجيد، وكلمات الشاعر ناصر رشوان.

وغنت "سلم عليا زى النسمة/ جانى بعيونه المبتسمه/ اول ما جانى باحلامي تاني ماجانى بايامى/ تالت ماجانى انا حبيته وقلبي رد على سلامه/ وسلم عليا سلم عليا لما قابلني/ سلم عليا /وعلى قلبي والشوق لقيته بيلعب بي/ دورت على قلبي جنبي لقيته مش قاعد فيا ".

وبدأت رحلة مي فاروق مع التيمة الفولكلورية الصعيدية الأصل "سلم علي"، عندما غنتها في مسلسل "الليل وأخره" عام 2003، وكتب الكلمات الشاعر سيد حجاب ولحنها يا سر عبد الرحمن، وقالت فيها :

"أنا وانت والليل صحاب/ياأبو القليب خالى/شباب ودهرك سخالك/زى مسخالى/تحن أغنى ورنلك بخلخالى/وداك وريداك/وربك اكرمك واداك/وادي يدى اطلبها من عمى ومن خالي/سلم عليا لما قابلني وسلم عليا".

بعد عامين من تقديم مي فاروق أغنية "سلم علي"، طرحت احدى شركات الإنتاج الفني كليب الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر أحمد مرزوق، ولحنها محمد رحيم، والمفارقة أن التيمة الفولكلورية

وهي نفس الأغنية التي أعادت "روبي" تقديمها عام 2016 بتوزيع موسيقي جديد

ومن كلمات الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، عادت مي لتغني نفس التيمة لكن بصياغة مختلفة عام 2017، وقالت فيها "يا ابا لعل وعسى ليا/يجمعني شهر العسل اياه/بابو العيون العسلية/الشهر اللي جاي/لادقت منجة كمنجاته/جاني وروحي كمان جاته/بكوا الربابة كمنجاته/اغمن علي/سلم علي لما قابلني/وسلم علي.. ولدي يا ولدي/سلم علي".

ولم يقتصر تقديم "سلم علي" على مطربي مصر فقط، حيث غناها بأوائل الستينات المطرب السوري فهد بلان، ولحنها له الملحن عبد الفتاح سكرالمعروف بأبو الأغنية الشعبية السورية.

وقال فيها: "سلم سلام عاشق ملهوف/خايف عيون حساده تشوف/واني قلتله عالمكشوف انت حبيبي/سلم علي لما قابلني وسلم عليّ/ولدي يا ولدي سلم عليّ/اصل الغرام جديد علي

وانا اللي ما ادري عنه شي/وحدك حبيبي ونور عيني اه يا حبيبي/سلم علي لما قابلني وسلم عليّ".

وفى شهر رمضان الماضي أعاد الفنان محمد رمضان غناء الأغنية في الحلقة 9 من مسلسل «موسى»، هو ووالدته الفنانة عارفة عبدالرسول، وهما يرقدان على الأرض بالقرب من الأهرامات، قبل أن تمرض والدته، وتعاني من آلام في الظهر.

وتتنافس 5 دول عربية على انتساب الأغنية لموروثها الشعبي وهم: مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا والأغنية الشهيرة صدر منها عشرات النسخ وتنافس عليها الباحثين من مصر والسعودية والأردن، فهناك من يرى أنها منسوبة لتراث أغنيات الصعيد المصري، فيما يَتنازع عليها على أهل "ينبع" السعودية على البحر الأحمر مع "أهل الصعيد" باعتبارها من "التراث الحجازي “وكذلك ينسبها أهل "العقبة" الأردنيّة إلى تراثهم "العقباوي"، وقد وصلت إلى سوريا مع فهد بلّان وإلى "جونية" في لبنان مع وائل صعب.