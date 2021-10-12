بالصور – أنغام تحيي الذكرى الثالثة لوفاة شقيقتها غنوة من أمام مدفنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت المطربة أنغام، على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة شقيقتها الصغرى الفنانة غنوة محمد علي سليمان التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018 بعد تعرضها لحادث سير مروع عندما ارتطمت بها سيارة مسرعة يقودها طبيب بسيارتها من الخلف ما تسبب في وفاتها بموقع الحادث.

أنغام نشرت عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع إنستغرام صورة لها أثناء زيارتها لقبر شقيقتها، وعلقت عليها قائلة: اللهم أغفر لها وأرحمها وأجعلها من أهل الجنة.

يذكر أن أنغام أشرفت بنفسها على غسل جثمان شقيقتها غنوة وأصرت على أن تدفن في مقبرتها الخاصة، واعتذرت عن أي نشاط فني حدادا على روحها، وأصيبت بحالة من الحزن، رغم القطيعة المتواصلة مع اختها غير الشقيقة طوال سنوات ما قبل الوفاة بسبب خلافات عائلية.

وعندما المطربة أنغام حفلها الأوّل بعد رحيل شقيقتها “غنوة” الشهر الماضي، أصرت على المشاركة بفستان باللون الأسود للإشارة إلى استمرار الحداد، كما بكت أمام الجميع عندما أهدت شقيقتها أغنية “عن فرح غايب” وتوقفت عن الغناء، فتفاعل معها الجمهور، لتعود لاستكمال الغناء.